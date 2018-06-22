Назначен аким Жезказгана

Им стал Бегимов Кайрат.

Новым акимом Жезказгана назначен Кайрат Бегимов, до этого работавший руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области. Нового руководителя города представил активу глава региона Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«Моим распоряжением, по согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия городского маслихата, Бегимов Кайрат Баяндинович назначен акимом города Жезказгана. Вся трудовая деятельность Кайрата Баяндиновича в основном связана с коммунальной сферой и строительством. И при рассмотрении кандидатов на должность акима Жезказгана мы учитывали, что проблемы города в основном связаны с жилищно-коммунальным хозяйством», - сказал Ерлан Кошанов.

Экс-аким Жезказгана Батырлан Ахметов был освобождён от занимаемой должности по собственному желанию. В соответствии с порядком назначения, установленным Указом Президента РК, кандидатура нового руководителя города была предложена депутатам местного маслихата на внеочередной сессии. Депутаты единогласно одобрили кандидатуру Кайрата Бегимова.

Кайрат Бегимов родился 23 февраля 1968 года в Караганде. Имеет два высших образования: в 1992 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 2004 году - Алматинскую академию экономики и статистики. По квалификациям «Инженер промышленного транспорта», «Управление персоналом, экономист». Трудовую деятельность начал руководителем отдела по приватизации и жилья объединения «Карагандауголь». В конце 90-х Кайрат Бегимов возглавлял отдел ЖКХ одного из районов Караганды. Затем работал акимом Октябрьского района, заместителем акима Караганды по коммунальным вопросам, заместителем руководителя Управления строительства Карагандинской области. С июля 2015 года до назначения возглавлял Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области.

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