Останки солдата из Атырауской области были погребены на родине

19-летний Куспангали Боранбаев, призванный на фронт в 41-ом погиб в бою под Нижним Новгородом, на территории Парфинского района.

Прах Куспангали Боранбаева погибшего 75 лет назад в Великой Отечественной под Нижним Новгородом, был с почестями погребен на родной земле в Курмангазинском районе Атырауской области, передает Zakon.kz.

19-летний Куспангали Боранбаев, призванный на фронт в 41-ом погиб в бою под Нижним Новгородом, на территории Парфинского района. И только в прошлом году в этом районе поисковиками были обнаружены и подняты останки 489 солдат, среди них был обнаружен и наш земляк.

На церемонии погребения останков героя войны присутствовали родственники Куспангали Боранбаева, ветераны, молодежь и все те, кто принимал активное участие в поисковых работах.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев рассказал о том, как велась работа по доставке на родную землю, считавшегося без вести пропавшим в войну Куспангали Боранбаева.

- Сегодня мы предаем родной земле нашего героя, отдавшего свою жизнь за наше мирное небо. Как только было получено известие о судьбе Куспангали ага, мы начали работу по поиску сведений о его родственниках в областных архивах. Обращались в архивы соседней Астраханской области. Но обнаружить какие-либо данные не удалось, - сказал Нурлан Ногаев. – В течение годы мы вели переговоры с нашими российскими коллегами. Передать останки солдата они соглашались только при документальном подтверждении о наличии родственников.

Действительно, в течение года были подняты сотни томов архивных материалов, но поиски родственников оказались тщетны. Руководству области удалось убедить россиян о передаче останков Куспангали Боранбаева для погребения на родной земле.

- Когда все вопросы были согласованы и останки должны были доставить в Атырау, пришло известие о том, что нашлись родственники Куспангали Боранбаева. Все это показывает, как мы бережем память о наших павших в войну героев. И благодарные потомки вернули Куспангали ага на родную землю, - отметил Нурулан Ногаев.

Действительно, большую работу по поиску родственников и сведений о Куспангали Боранбаеве провел председатель союза ветеранов Курмангазинского района Орынгали Кумаргалиев.

- С нашего района на войну ушли 7480 добровольцев, почти половина из них не вернулись с поля боя, - рассказал Орынгали Кумаргалиев. – А то, что по прошествии 76 лет были найдены и вернули на родную землю останки Куспангали Боранбаев, это редкий случай. Ведь каждый мечтаем быть похоронен там где родился. И эта мечта Куспангали ага сегодня исполнилась.

Слова благодарности выразили и родственники Куспангали Боранбаева. В том числе и в адрес членов поискового отрядя имени Алии Молдагуловой (из Актобе) и «За Отвагу» из города Рыбинск Ярославской области Российской Федерации. Именно они первыми обнаружили медальон солдата ВОВ и столовая ложка, на которой было выгравировано имя бойца – К. Боранбаев.

Процесс по доставке останков солдата не составил труда. Большую поддержку оказало посольство Казахстана в России, генеральное консульство в Санкт-Петербурге и Астрахани. При их содействии останки погибшего в войну солдата самолетом были доставлены в Астану, далее в Атырау. Для многих война была завершена в далеком 1945-ом. Но для сотен тысяч не вернувшихся с фронта, их родственников и родных, она закончится только тогда, когда их останки будут преданы родной земле. Для нашего земляка Куспангали Боранбаева война закончилась в 2018 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!