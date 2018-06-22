В Минздраве рассказали, какие медуслуги можно получить онлайн

На портале в настоящее время доступны услуги по удаленной записи к врачу и вызову врача на дом.

Вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев рассказал, какие медицинские услуги в Казахстане можно получить онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на портале электронного Правительства и через медицинские информационные системы в настоящее время доступны услуги по удаленной записи к врачу и вызову врача на дом.

Также доступен портал «Бюро госпитализации». На сайте по ИИН можно найти информацию, в какую поликлинику вас направили на стационарное бесплатное получение медпомощи. При себе нужно иметь лабораторные исследования, сделанные за последние 10 дней и удостоверение личности со штрих-кодом, при считывании которого из системы будут доступны данные о направлении и плановой дате госпитализации.

На портале электронного Правительства также доступны три услуги по уведомлению.

«Если вы зарегистрированы на портале электронного Правительства и выбрали услуги уведомления через email или sms, состоите в электронном реестре диспансерных больных, то система будет автоматически отправлять уведомления о плановом осмотре диспансерных больных. Второе - плановый осмотр беременных женщин. Также если человек себя идентифицировал в системе и поставил галочки уведомительного характера, то плановые осмотры будут автоматически приходить к вам на телефон. Третья услуга - плановая госпитализация (...) Если на портале поставили дату ожидания в определенной больнице, то информация на основе технологии блокчейн является неизменной, нередактируемой», - сказал вице-министр на пресс-конференции в Правительстве.

Также существует мобильное приложение «ФМС: Народный контроль», где можно ставить оценки медорганизациям.

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