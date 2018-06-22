Ведущая расплакалась в прямом эфире из-за Трампа

Она не смогла закончить выпуск новостей.

Американская телеведущая канала MSNBC поразила зрителей своей эмоциональной реакцией на иммиграционную политику Трампа. Видео было опубликовано на YouTube, передает Zakon.kz.

Читая новости о том, как детей беженцев отбирают на границе США и отправляют в приюты, Рэйчел Мэддоу расплакалась.

Рэйчел Мэддоу не смогла закончить выпуск новостей, передав слово коллеге.

Однако многие комментаторы не поверили эмоциям телеведущей.

"Очень непрофессионально", "Она плачет по-настоящему?", "Заслуживает Оскара!" - обрушились с критикой пользователи.

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