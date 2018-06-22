 Дороги ЗКО благоустраиваются

Всего на строительство 100 км дороги шириной 7,5 метров выделено 23 млрд тенге.

В одном из сел районного центра Западно-Казахстанской области прошло совещание с участием министра по инвестициям и развитию РК Женисом Касымбеком, который посетил с рабочим визитом ЗКО, сообщает Zakon.kz.

В начале своего прибытия в регион министр ознакомился с ходом строительных работ на трассах области. В частности, Ж.Касымбек осмотрел участок автомобильной дороги Уральск-Таскала до границы с Россией.

- В прошлом году были отремонтированы 27 км трассы. Всего участок составляет 100 км. Вдоль дороги работают три асфальтных завода. Для рабочих созданы все условия. По плану на трассе будут установлены туалеты и остановки. Финансовые средства выделены. В этом году планируем закончить строительство этого участка трассы. Ожидается, что здесь будут проезжать приблизительно до 6 тысяч автомобилей в день и грузовой транспорт весом до 13 тонн, - пояснил заместитель председателя правления АО "НК "Казавтожол" Берик Желдикбаев.

Всего на строительство 100 км дороги шириной 7,5 метров выделено 23 млрд тенге. Генеральный подрядчик проекта ТОО "Юнисерв".

В этот же день министр Ж.Касымбек прибыл в Казталовский район области, где ознакомился со строительными работами на автодороге Чапаево-Жалпактал-Казталовка. Далее состоялось выездное совещание, где были озвучены основные цифры по состоянию автотрасс области, а также какие действия предпринимаются властями для улучшения качественного состояния автомобильных дорог области. Кстати, такого рода совещание с участием министра РК с выездом в отдаленный район области прошло впервые.

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