«Зеленый» пояс вокруг Астаны будет увеличен на 20 тыс. га

На сегодняшний день Казахстан демонстрирует высокие результаты по восстановлению лесной экосистемы.

За три года площадь лесопосадок в столице планируется довести до показателя в 100 тыс. га, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно в рамках конференции по восстановлению лесных ландшафтов и Боннскому вызову, прошедшей в Астане с участием международных экспертов.

По словам Умирзака Шукеева, заместителя премьер-министра – министра сельского хозяйства, «многие страны уже достигли значительного прогресса в восстановлении земель.

- Однако, принимая во внимание масштабы вызова для восстановления, очень важно мобилизовать внутренние и внешние ресурсы для увеличения лесного покрова, и таким образом достичь улучшения условий жизни, - подчеркнул в своем выступлении глава профильного ведомства.

На сегодняшний день Казахстан демонстрирует высокие результаты по восстановлению лесной экосистемы не только в регионе, но и во всем мире.Так, за последние 10 лет объемы воспроизводства лесов проведены на площади 500 тыс. га, что позволило увеличить лесистость территории республики на 0,2 % и довести ее до 4,7 % от площади страны.

Только вокруг Астаны с 1997 по 2018 годы было создано насаждений на площади более 80 тыс. га. До 2021 года планируется довести площадь зеленой зоны вокруг города до 100 тыс. га.

Заседание представляет собой первую возможность согласовать национальные и региональные усилия на Кавказе и в Центральной Азии с международным Боннским вызовом – глобальным усилием восстановить 350 миллионов га деградированных и обезлесенных земель к 2030 году.

В работе круглого стола приняли участие руководители лесных ведомств Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Европейской экономической комиссии ООН, Международного союза охраны природы, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО).

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