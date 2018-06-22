В Астрахани прошла фотовыставка, посвященная 20-летию казахстанской столицы

Гостям фотовыставки были представлены более 60 фотокартин уникальных объектов и сооружений Астаны.

21 июня 2018 года в Астраханском государственном объединенном историко-архитектурном музее-заповеднике состоялась презентация фотовыставки «Астана – жемчужина Великой степи», посвященной 20-летию столицы Республики Казахстан – Астаны, передает Zakon.kz.

Фотовыставка прошла в рамках Дней Фонда Первого Президента РК в г.Астрахань. Торжественное открытие фотовыставки в самом большом зале Краеведческого музея прошло с участием Губернатора Астраханской области Александра Жилкина, Советника исполнительного директора Фонда Первого Президента РК Алии Кайшаровой и Консула Республики Казахстан в г.Астрахань Каната Шеккалиева. Гостями фотовыставки стали видные государственные и общественные деятели области, яркие представители культуры и науки, а также представители казахской диаспоры Астраханской области.

Стоит отметить, что фотовыставка «Астана – жемчужина Великой степи» была представлена мировой общественности в начале апреля текущего года в столицах России и Испании. В апреле фотовыставка стартовала в г.Москва, а уже в мае была представлена в Санкт-Петербургском государственном университете. В ближайшее время фотовыставка продолжится и в других городах мира: Пекин, Лондон, Берлин и Париж.

Гостям фотовыставки были представлены более 60 фотокартин разных сооружений казахстанской столицы, которой в этом году исполняется 20 лет. Среди них – уникальные объекты культуры мирового уровня, такие как «Байтерек» – главный бренд Астаны, вошедший в 90 эпических зданий планеты, Ак Орда – резиденция Президента Республики Казахстан, которая вошла в топ-10 самых красивых президентских дворцов мира, одно из самых необычных зданий ЭКСПО-центра в Астане — «Нур-Алем» в форме сферы диаметром 80 метров. А также ряд уникальнейших сооружений столицы, которые были спроектированы известным британским архитектором Норманом Фостером. К примеру, «Дворец мира и согласия» – «Пирамида», торгово-развлекательный комплекс «Хан-Шатыр», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое здание в мире, имеющее форму шатра, а также «Назарбаев центр».

Как отмечают организаторы фотовыставки Астана стала триумфом казахской государственности и ярким примером достижений страны, символом независимого государства. В этом году исполняется 20 лет со дня принятия исторического решения Главы государства Н.А.Назарбаева о переносе столицы в Астану. Развитие новой столицы кардинально изменило весь Казахстан, превратила его в экономически сильное, политически стабильное государство, ответственного и авторитетного международного партнера. Юбилей столицы - это событие как республиканского, так и международного масштаба.

«Сегодня Астана – город мира и прогресса. Астана была хозяйкой специализированной выставки «ЭКСПО – 2017», на благодатной казахской земле проходили Съезд мировых и традиционных религий, Саммит ОБСЕ, ШОС, Организации исламского сотрудничества, Астанинский экономический форум, экспертные заседания нашего Фонда «Астанинский клуб», в которых принимают участие государственные и международные деятели науки, видные политики и дипломаты, экономисты и бизнесмены со всего мира» - отметила в своей приветственной речи советник исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – Елбасы Алия Кайшарова.

Фотовыставка была организована Фондом Первого Президента РК при поддержке Консульства Республики Казахстан в г.Астрахани.

Фотокартины будут находиться в старейшем из региональных музеев России – Астраханском музее-заповеднике еще на протяжении 2-х недель, где гости и жители Астрахани смогут увидеть удивительные сооружения Астаны, большинство которых признаны самыми уникальными и необычными во всем мире.

В рамках Дней Фонда также состоялась встреча Советника Исполнительного Директора Фонда Первого Президента РК – Елбасы Алии Кайшаровой с заместителем Председателя Правительства Астраханской области – министром культуры и туризма Астраханской области Галиной Зотеевой, где были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

Представители Фонда встретились с областным обществом казахской культуры «Жолдастык» и посетили региональный культурный центр им. Курмангазы, театр оперы и балета и областную научную библиотеку им. Крупской.

Вместе с этим, делегация Фонда из Астаны посетила мавзолей и музейный комплекс, посвященный известному казахскому кюйши - сочинителю и исполнителю произведений для домбры Курмангазы Сагырбаеву.

Во время встреч стороны обсудили ряд совместных проектов, а представители Фонда Н.Назарбаева вручили в дар книги Президента Казахстана Н.Назарбаева «Эра Независимости», уникальные фотоальбомы «A Day in Astana», посвященный 20-летию казахстанской столицы Астане, и «A Day in Burabay», посвященный Национальному государственному природному парку «Бурабай», а также книги на казахском языке для детей «Тәтті Алма» («Сладкое яблоко»), сборники трудов победителей литературного конкурса «Алтын тобылғы» («Золотая таволга») и другие.

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