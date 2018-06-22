Казахстанка в Турции пыталась утопиться вместе с сыном

Судя по всему, причиной срыва стал алкоголь.

В соцсетях распространяют видео, на котором казахстанка, предположительно в Турции, устроила скандал и хотела утопиться вместе с сыном, передает Zakon.kz.

На записи мужчина выводит из воды женщину, неся на руках мальчика. За кадром разговаривают на турецком языке.

- Не трогай меня! Я не пойду! - говорит женщина мужчине.

- Ребенка хотела утопить. Если ты выпила, причем тут ребенок! - обратились к ней присутствующие.

- Мы вместе умрем! Вы какому-то турку верите! Турок во всем виноват. За что турок мне не налил? - кричит на видео истерящая женщина.

- Из-за какого-то алкоголя ребенка готовы были утопить?!

- Причем тут алкоголь?, - продолжает истерику "героиня".

- А причем ребенок? - спрашивает у нее сидящая рядом женщина. Та ответила, что ее хотят выселить, и она лучше умрет здесь и мертвая вернется в Казахстан.

Мужчины, в свою очередь, ответили, что ее никто не выселяет, а просто попросили быть в номере.

Как сообщается на канале ztb_kz, казахстанка пыталась утопиться с ребенком в Турции после дебоша в отеле. Она напивалась на протяжении недели и приставала к гостям отеля.

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