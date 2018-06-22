Казахстанская арматура пошла на экспорт для строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане

Сделка предполагает поставку арматуры, произведенной АО «АрселорМиттал Темиртау» в объеме 30 тыс.тонн.

Казахстанский экспортер АО «АрселорМиттал Темиртау» начал работу по производству 9000 тонн арматуры на сумму порядка 5 млн. долларов США для строительно-монтажных работ на Рогунской гидроэлектростанции (Таджикистан), которая станет крупнейшей в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

В апреле в рамках визита Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина в Республику Таджикистан АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и ООО «Дусти 2017» подписали в Душанбе Меморандум по поставке арматуры в Республику Таджикистан. Национальная компания «KazakhExport» также способствовала налаживанию деловых связей АО «АрселорМиттал Темиртау» в Таджикистане.

Сделка предполагает поставку арматуры, произведенной АО «АрселорМиттал Темиртау» в объеме 30 тыс.тонн, общей стоимостью свыше 16 млн. долл. США с применением финансово-страховых инструментов АО «ЭСК «KazakhExport».

«KazakhExport» совместно с АО «Народный Банк Казахстана» окажут поддержку казахстанскому экспортеру, путем предоставления АО «Народный Банк Казахстана» подтверждения и дальнейшего финансирования аккредитива, выпущенного одним из банков Таджикистана и застрахованного «KazakhExport». Благодаря чему казахстанский экспортер получит оплату сразу после отгрузки товара, а таджикский покупатель получит финансирование на приобретение партии арматуры», - пояснил Председатель Правления национальной компании «KazakhExport» Руслан Искаков.

Основным параметром стратегического партнерства между «KazakhExport» и ООО «Дусти 2017» является развитие отечественного экспортного потенциала и укрепление торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Таджикистана.

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