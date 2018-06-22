Более 2 млрд тенге будет направлено на развитие цифровизации в Кызылординской области

В области реализуется около 50 проектов в сферах умного управления, образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности и бизнеса

В 2018 году на развитие цифровизации области областным бюджетом предусмотрено направить 2,4 млрд. тенге об этом сообщил аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев в ходе III международного интернет–форума «Цифровизация: Новые возможности для развития регионов», который состоялся сегодня в Кызылорде, передает Zakon.kz.

"В текущем году на развитие цифровизации области областным бюджетом предусмотрено направить 2,4 млрд.тенге. В области реализуется около 50 проектов в сферах умного управления, образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности и бизнеса", - отметил аким области.

Глава региона еще раз подчеркнул, что будущее за информационными и цифровыми технологиями. К примеру, вместо электронной торговли должна быть электронная экономика и независимо от того, где был произведен товар - в Китае или США, производство уже не будет создавать новые рабочие места, потому что на смену придет искусственный интеллект.

Аким области также отметил, что эксперты прогнозируют отмирание наличных в течение ближайших 20 лет и все платежи станут цифровыми, а смартфон в будущем, станет основным работодателем и единственным платежным средством - все покупки будут оплачиваться с его помощью, что позволит сделать экономику прозрачной и уничтожить коррупцию.

Вместе с тем, невозможно спрогнозировать потенциально успешные отрасли экономики и бизнеса. Поэтому нужно программировать не отрасли, а среду, подчеркнул аким области и привел в пример опыт Якутии.

"Есть такая интересная история: в Якутии, например, прорвались стартапы в области компьютерных игр и медиа. Просто было несколько предпринимателей, у них появилась хорошая поддержка, и они создали мегабизнес. Поэтому нельзя программировать отрасли, надо программировать среду", - отметил Крымбек Кушербаев.

Сегодня в Кызылорде состоялся III международный интернет – форум «Цифровизация: новые возможности для развития регионов». В работе форума приняли участие эксперты из России, Татарстана, Беларуси, Украины и Китая, а также представители ведущих мировых компаний в сфере цифровизации - «Huawei», «Dell», «Сколково» и т.п.

В рамках форума состоялась церемония подписания меморандумов о сотрудничестве сМеждународным стартап-хабом «Astana Hub» по реализации IT-проектов, с ООО «Какаду Девелопмент» по внедрению технологий «Smart city», а также с компаниями «Барс Групп» и«Транстелеком» о реализации проектов по цифровизации.

Напомним, что международный интернет-форум проводится в Кызылординской области с 2016 года с участием ведущих экспертов отрасли. Первый интернет-форум был посвящен развитию электронной коммерции, второй - развитию предпринимательства в городе Байконыр, и нынешний, третий – возможностям цифровизации в развитии регионов.

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