Назначен новый председатель правления АО «НК «Продкорпорация»
Им стал Нурлыбек Малелов, ранее занимавший пост председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
Решением Совета директоров АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация», председателем правления назначен Нурлыбек Малелов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.
Нурлыбек Тулебаевич Малелов родился 17 сентября 1971 года в поселке Амангельды Амангельдинского района Тургайской области.
Окончил Карагандинский государственный университет.
Занимал руководящие должности в ЗАО «БанкТуранАлем», ОАО «АТФ Банк», Управляющего директора - члена Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».
До назначения в Продкорпорацию Н. Малелов занимал должность Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
Имеет награду - медаль «Ерен еңбегі үшiн».
Основной деятельностью АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» является развитие экспортного потенциала продукции отечественного агропромышленного комплекса и участие в обеспечении продовольственной безопасности. Единственным акционером компании является АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
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