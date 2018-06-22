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Назначен новый председатель правления АО «НК «Продкорпорация»

Им стал Нурлыбек Малелов, ранее занимавший пост председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Фото : пресс-служба АО «НК «Продкорпорация»22 июня 2018, 16:23

Решением Совета директоров АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация», председателем правления назначен Нурлыбек Малелов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Нурлыбек Тулебаевич Малелов родился 17 сентября 1971 года в поселке Амангельды Амангельдинского района Тургайской области.

Окончил Карагандинский государственный университет.

Занимал руководящие должности в ЗАО «БанкТуранАлем», ОАО «АТФ Банк», Управляющего директора - члена Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Председателя Правления АО «КазАгроФинанс», Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

До назначения в Продкорпорацию Н. Малелов занимал должность Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Имеет награду - медаль «Ерен еңбегі үшiн».

Основной деятельностью АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» является развитие экспортного потенциала продукции отечественного агропромышленного комплекса и участие в обеспечении продовольственной безопасности. Единственным акционером компании является АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».


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