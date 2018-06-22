У костанайца забрали авто за долг в 57 тысяч тенге

Задолженность составила 57 348 тенге.

Владелец транспортного средства не платил автомобильный налог 4 года. За это время сумма долга превысила 50 тысяч тенге, передает alau.kz.

«Он имеет задолженность перед налоговым управлением в 57 348 тенге. В данный момент транспортное средство мной изъято, и будет водворено на штрафстоянку. После полного погашения задолженности перед налоговой, должник имеет право забрать вышеуказанное транспортное средство», - рассказал судебный исполнитель Телман Айнекибай.

Забрать машину мужчина сможет не только оплатив долг, но и возместив судебные издержки.

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