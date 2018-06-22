В Минздраве рассказали о защите данных казахстанцев при внедрении онлайн-сервисов

Установлено два уровня защиты персональных данных.

Сегодня в пресс-центре Правительства РК состоялся брифинг о ходе цифровизации системы здравоохранения с участием вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева и руководителя управления эпидемиологического надзора общественного здоровья МЗ РК Розы Кожаповой, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Отвечая на вопросы журналистов, О. Абишев рассказал о защите персональных данных людей при внедрении онлайн сервисов. По словам спикера, в настоящее время на портале электронного правительства разработано и действует 28 мобильных приложений. Из них 10 интегрированы в информационную систему Минздрава.

Установлено два уровня защиты персональных данных: аппаратный и программный. На первом уровне в центре обработки данных оборудование третьего поколения, что соответствует высокому классу. Второй уровень также обеспечивает высокую степень защиты.

«Цифровое поколение молодых людей готово к предоставлению своих персональных данных, чтобы иметь возможность получать полный анализ состояния их здоровья. На основе данных врачи могли составить индивидуальный план здоровья для каждого. А наша цель состоит в том, чтобы не лечить людей, а сохранять их здоровье на основе цифровых данных», — заключил О. Абишев.

Цифровизация, по мнению О. Абишева, также позволит исключить подделку документов, коррупционные моменты.

«Сегодня остро стоит вопрос подделки, аутентичности, верификации документов. Через цифровую экосистему мы совместно с другими госорганами создаем единую базу оказания композитных услуг. Оптимизация, абсолютная цифровизация исключат вопросы подделки, а также контакт человека с представителем госорганов», — резюмировал О. Абишев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!