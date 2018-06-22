Более 7 тысяч абитуриентов в ВКО в этом году смогут поступить  на бюджет в системе ТиПО

В новом учебном году запустят такие квалификации, как: лаборант организации образования, флотатор, электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования, мастер по ремонту кузовов автотранспортных средств.

Уже с 20 июня во всех 83 колледжах Восточного Казахстана начался прием документов выпускников школ на базе технического и профессионального образования. Отметим, что на сегодняшний день по системе ТиПО обучаются 35 тысяч студентов, из которых ровно половина проходят обучение в рамках госзаказа, передает Zakon.kz.

Более 40% абитуриентов выбирают обучение в колледжах по техническим профессиональным квалификациям, потому что имеют стопроцентную гарантию трудоустройства по специальностям в таком промышленном регионе – в Восточном Казахстане.

Ежегодно в учебных заведениях ТиПО по области открываются новые специальности. В новом учебном году запустят такие квалификации, как: лаборант организации образования, флотатор, электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования, мастер по ремонту кузовов автотранспортных средств.

По словам заместителя акима области АсемНусуповой, в этом году государственный заказ на подготовку кадров в системе ТиПО разместили в 72 колледжах области.

- Перед государством стоит ключевая задача – подготовить кадры, которые будут востребованы на наших крупных предприятиях. Для обучения специалистов мы подготовили 7 290 бюджетных мест, из которых за счет местного бюджета - 5 350. Это один из самых высоких показателей размещения госзаказа в системе ТиПО по Республике.

Стоит отметить, что государственный заказ в учебных учреждениях размещается по нескольким основным критериям: наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности по специальностям, наличие договоров с предприятиями о прохождении практики.

Помимо этого, на базе ТиПО внедряется дуальная система обучения. Такое взаимное сотрудничество выгодно как для предприятий области, ведь они получают возможность обучить специалиста работать по своей технологии, так и для учебного учреждения, поскольку проходит профессиональная практика учащихся и возрастает процент трудоустройства выпускников. На сегодняшний день 414 предприятий Восточного Казахстана работают с 44 учебными заведениями в таких отраслях, как: транспорт, машиностроение, энергетика, сельское хозяйство, строительство, медицина. По такому принципу сейчас обучаются более 3,3 тысяч студентов.

Современные условия жизни, рынок, запросы бизнеса, развитие экономической системы страны имеют свои требования – переход к цифровизации практически всех промышленных отраслей.

Сейчас к цифровой трансформации уже приступили крупнейшие градообразующие промышленные предприятия – ТОО «Казцинк», ТОО «Силумин-Восток», ТОО «KAZ MineralsАktogay», АО «УМЗ», АО «Азия Авто», АО «Кэмонт». Поэтому очень важно идти в ногу со временем и готовить высококвалифицированных специалистов в сфере IT-технологий.

Как отмечает АсемНусупова, госзаказ в системе ТиПО по подготовке кадров по IT-специальностям увеличен в 4 раза по сравнению с прошлым годом, и сейчас составляет более 470 бюджетных мест.

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