Абдыкаликова: Каждый государственный служащий вносит свой вклад

Сегодня на государственной службе трудится порядка 98 тысяч госслужащих.

Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова приняла участие в торжествах, посвященных Дню государственного служащего, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В мероприятиях также приняли участие Заместитель Руководителя Администрации Президента РК О.Оразалин, Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК А.Шпекбаев, руководители центральных и местных исполнительных органов, государственные служащие.

В своем приветственном слове Гульшара Абдыкаликова подчеркнула слова Главы государства о том, что миссия государственной службы заключается в преданном служении народу и эффективном отстаивании национальных интересов.

Далее Государственный секретарь отметила, что в этом году праздник совпал с 20-летним юбилеем Астаны, символа независимого Казахстана.

- Каждый государственный служащий вносит свой вклад в системную реализацию Стратегического курса Президента страны. Благодаря самоотверженному и созидательному труду нашего народа Казахстан стал успешным, сильным и авторитетным государством, - сказала Госсекретарь.

За годы Независимости сформирован современный высокопрофессиональный госаппарат, который успешно реализует Стратегию-2050, План Нации, Третью модернизацию страны.

Сегодня на государственной службе трудится порядка 98 тысяч госслужащих. За последние годы обеспечена стабильность государственного аппарата. С 2015 года в 2 раза сократилась сменяемость кадров (с 11,2% в 2015 г., до 6,2% в 2017 г.). За последние три года в 4 раза возросло число госслужащих, продвинувшихся по работе благодаря карьерной модели.

По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития система государственной службы Казахстана адекватна глобальным стандартам, а по показателям старения госаппарата и гендерного дисбаланса наблюдается их опережение.

В рамках празднования 20 победителей конкурса «Лучший государственный служащий Республики Казахстан 2018 года» награждены нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші».

По окончании церемонии награждения состоялся праздничный концерт, в котором участвовали ведущие артисты и творческие коллективы страны.

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