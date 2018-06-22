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У нас всё надёжно защищено – Сагадиев о возможной утечке базы ЕНТ

Глава МОН РК отметил, что массовых утечек никогда не было, и ведомство надеется, что никогда не будет.

Фото : azh.kz22 июня 2018, 18:07

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев заверил, что база данных ЕНТ находятся под надёжной защитой, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Они защищены и является государственным секретом, защищаем их не только мы, но и спецорганы. Массовых утечек никогда не было, и мы надеемся, что никогда не будет. Другое дело, что есть компании, которые в период до ЕНТ готовили студентов, придумывали свои вопросы", - ответил Ерлан Сагадиев на вопросы журналистов после межведомственного совещания по вопросам развития медиаобразования.

Как подчеркнул глава ведомства, эти обучающие компании ежегодно выкладывают свои вопросы, как вопросы непосредственно ЕНТ.

"Это неверно, обманываться не надо. Раньше вообще продавались эти якобы вопросы. У нас всё надёжно защищено, надо спокойно ко всему относиться, заниматься своим ребёнком и всё будет в порядке", - заверил глава МОН.


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