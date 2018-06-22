До конца года Ботанический сад Алматы передадут городу

Об этом сообщили в акимате.

О работе по передаче главного Ботанического сада в ведение акимата Алматы стало известно в ходе брифинга в пресс-центре Алматинского городского филиала партии «Нұр Отан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас главный Ботанический сад все еще находится в подчинении Министерства образования и науки РК.

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы, в настоящее время проведена паспортизация и инвентаризация 140 объектов площадью около 500 га. Ежегодно высаживается порядка 30-35 тысяч зеленых насаждений. В текущем году планируется посадить порядка 32 тысяч деревьев и кустарников.

«До конца 2018 года будет решен вопрос по передаче в коммунальную собственность города Ботанического сада. Сейчас он располагает уникальными и самыми крупными в республике коллекционными фондами живых растений - 2 235 таксонов, 255 тысяч высших сосудистых растений, около 100 тысяч образцов грибов и лишайников», - сказал руководитель управления Асет Масабаев.

Интересно, что совсем недавно в собственность города перешла Роща Баума, находившаяся ранее в ведении Минсельхоза РК. Сейчас акимат ремонтирует там тротуары, установлены 20 скамеек для посетителей, а также с помощью информационных щитов и указателей направлений сделали понятной навигацию в парке. С южной стороны благоустроена входная группа, безопасность отдыхающих обеспечивают четыре полицейских поста. Построены два общественных туалета. Данные мероприятия реализованы в рамках благоустройства парковых территорий и скверов Алматы.

Также выполнены работы по благоустройству и озеленению трех пешеходных зон: набережной Есентай, ул.Тулебаева от Абая до Гоголя, ул. Байсеитовой от Сатпаева до Кабанбай батыра на сумму 614,3 млн тенге. По новым пешеходным улицам города посажены 843 лиственных дерева. Организован новый сквер площадью 1,1 га перед зданием акимата Наурызбайского района.

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