Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мы перешли к развитию внутренних регионов - директор КИСИ о Туркестанской области

Одновременно создание Туркестанской области, по словам эксперта, лежит в русле программы духовной модернизации «Рухани жаңғыру».

Фото : inform.kz22 июня 2018, 18:34

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова высказалась о создании Туркестанской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Перенос областного центра в Туркестан повлечет за собой продвижение производственных и экономических сил вглубь территории Южного региона. В бывшей теперь Южно-Казахстанской области слабым звеном являются северные районы, малые города, такие как Ащысай, Кентау. Данная территория также нуждается в развитии», - поделилась она мнением в интервью.

Одновременно создание Туркестанской области, по словам эксперта, лежит в русле программы духовной модернизации «Рухани жаңғыру». Она отметила, что Туркестан - это духовная столица Казахстана, и создание Туркестанской области сигнализирует о том, что Казахстан придаёт особую важность духовности традиций.

«Туркестан является венцом сакрализации нашей территориальности, пространства традиций, культуры, ценностей. Тем самым мы углубляем основу стойкости и конкурентоспособности нации, которая стремится к участию в международной жизни и сохранению своих устоев, исконных ценностей», - добавила она.

Напомним, Указом Президента образована Туркестанская область, а Шымкенту присвоен статус города республиканского значения. Акимат Туркестанской области временно будет работать в Шымкенте.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты