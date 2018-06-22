Мы перешли к развитию внутренних регионов - директор КИСИ о Туркестанской области

Одновременно создание Туркестанской области, по словам эксперта, лежит в русле программы духовной модернизации «Рухани жаңғыру».

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова высказалась о создании Туркестанской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Перенос областного центра в Туркестан повлечет за собой продвижение производственных и экономических сил вглубь территории Южного региона. В бывшей теперь Южно-Казахстанской области слабым звеном являются северные районы, малые города, такие как Ащысай, Кентау. Данная территория также нуждается в развитии», - поделилась она мнением в интервью.

Одновременно создание Туркестанской области, по словам эксперта, лежит в русле программы духовной модернизации «Рухани жаңғыру». Она отметила, что Туркестан - это духовная столица Казахстана, и создание Туркестанской области сигнализирует о том, что Казахстан придаёт особую важность духовности традиций.

«Туркестан является венцом сакрализации нашей территориальности, пространства традиций, культуры, ценностей. Тем самым мы углубляем основу стойкости и конкурентоспособности нации, которая стремится к участию в международной жизни и сохранению своих устоев, исконных ценностей», - добавила она.

Напомним, Указом Президента образована Туркестанская область, а Шымкенту присвоен статус города республиканского значения. Акимат Туркестанской области временно будет работать в Шымкенте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!