Трое разбойников отобрали у жителя Алматинской области 2 млн тенге

Злоумышленники задержаны.

В Кегенском районе Алматинской области сотрудниками полиции задержаны трое злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на местного жителя и завладели деньгами в сумме около 2 млн. тенге.

Об этом сегодня сообщил Алмас Садубаев в ходе брифинга в МВД, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Он отметил, что обеспечение неотвратимости наказания за содеянное правонарушение является одним из важных принципов работы полиции.

Также в МВД рассказали о фактах применения насилия в отношении сотрудников полиции.

Так, на одной из столичных улиц задержанный за нарушение общественного порядка горожанин в пьяном виде оказал активное физическое сопротивление участковому инспектору полиции. Сейчас в отношении него начато досудебное расследование.

В этой связи Садубаев напомнил гражданам, что оскорбление полицейского, неповиновение его законному требованию, а тем более применение в отношении него силы будет расценено однозначно не в пользу нарушителя и повлечет за собой неотвратимое наказание, вплоть до уголовной ответственности.

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