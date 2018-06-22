Экс-участница "Дома-2" выпала из окна элитного московского ЖК

Анастасия Тарасова скончалась.

Экс-участница скандального телепроекта "Дом-2" Анастасия Тарасюк найдена мёртвой под окнами элитной высотки на Минской улице в Москве. Как сообщают СМИ, девушка выпала из окна квартиры на 19-м этаже, которую она сняла совсем недавно.

Эффектная брюнетка покинула телестройку в 2013 году, и с тех пор поклонники могли следить за жизнью 24-летней девушки в её "инстаграме". Она подрабатывала моделью, много путешествовала и производила впечатление удовлетворённого жизнью человека.

Что происходило в её квартире незадолго до гибели, сейчас выясняют следователи. На месте трагедии работает оперативная группа.

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