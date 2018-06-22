Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Экс-участница "Дома-2" выпала из окна элитного московского ЖК

Анастасия Тарасова скончалась.

Фото : соцсети22 июня 2018, 19:49

Экс-участница скандального телепроекта "Дом-2" Анастасия Тарасюк найдена мёртвой под окнами элитной высотки на Минской улице в Москве. Как сообщают СМИ, девушка выпала из окна квартиры на 19-м этаже, которую она сняла совсем недавно.

Эффектная брюнетка покинула телестройку в 2013 году, и с тех пор поклонники могли следить за жизнью 24-летней девушки в её "инстаграме". Она подрабатывала моделью, много путешествовала и производила впечатление удовлетворённого жизнью человека.

Что происходило в её квартире незадолго до гибели, сейчас выясняют следователи. На месте трагедии работает оперативная группа.

Источник


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты