Экс-участница "Дома-2" выпала из окна элитного московского ЖК
Анастасия Тарасова скончалась.
Фото : соцсети22 июня 2018, 19:49
Экс-участница скандального телепроекта "Дом-2" Анастасия Тарасюк найдена мёртвой под окнами элитной высотки на Минской улице в Москве. Как сообщают СМИ, девушка выпала из окна квартиры на 19-м этаже, которую она сняла совсем недавно.
Эффектная брюнетка покинула телестройку в 2013 году, и с тех пор поклонники могли следить за жизнью 24-летней девушки в её "инстаграме". Она подрабатывала моделью, много путешествовала и производила впечатление удовлетворённого жизнью человека.
Что происходило в её квартире незадолго до гибели, сейчас выясняют следователи. На месте трагедии работает оперативная группа.
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