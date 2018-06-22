Наказание за незаконную вырубку деревьев ужесточат в Алматы

Также стало известно о реконструкции парков.

О борьбе с вырубкой деревьев в Алматы рассказали на брифинге в пресс-центре алматинского филиала партии Нур Отан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Срубившим незаконно деревья гражданам и организациям придется взамен посадить большее количество деревьев. Об этом рассказал глава управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Асет Масабаев

«У нас периодически возникают сложности по привлечению людей, занимающихся незаконной вырубкой деревьев. В этом году разработали проекты нормативных актов, где предусматривается ужесточение ответственности за одно вырубленное дерево. Мы определили диаметр, высоту и породу дерева. Раньше только было предписание, чтобы вместо одного вырубленного дерева посадить три, не было указано породы, диаметр. В этом году хотим, чтобы вошла в правила норма: если вырубил, то определяем высоту, породу, предпишем уход за деревом определённый период времени. Внесем в маслихат проект, в июле-августе будет рассмотрение», - сказал Асет Масабаев.

В прошлом году деревья вдоль Назарбаева от Абая до Сатпаева с запада, по Шевченко от Кунаева до Назарбаева, возрастные каштаны по Мендикулова посадили люди, вырубившие незаконно деревья в других частях города.

«Обязали тех людей приобрести большие деревья. В этом году мало фактов, но были факты на частных территориях. Пресекаем. Работа проводится совместно с местной полицией, районными акиматами, общественностью. Есть открытая площадка, где обсуждаем, кто вырубает, анализируем информацию, определяем степень вины. Кто зарабатывал на этом, их тоже определили. Во время строительства входных групп сносят деревья, мы с этим работаем, боремся», - сказал глава управления.

В этом году за счет тех, кто берет разрешение на вырубку, также будут высажены деревья. Увеличивается число деревьев за одно вырубленное от 5 до 10.

Также стало известно о реконструкции парков.

«Парки принадлежат государству, нет ни одного частного. Но тут мы говорим об обслуживании. Предприниматели отвечают за содержание, а полив, освещение, направленность будет регулировать вновь созданное госпредприятие «Алматы Эко»,- отметил спикер.

Центральный парк культуры и отдыха Горького также реконструируют. Фирма «Алтын тараз» разработала проектно-сметную документацию по 5 зонам, в том числе предусмотрены скейтодром, футбольная, спортивная зоны и сцена. До октября будет вестись реконструкция со строительством сухих фонтанов.

Бюджет реконструкции составит 1,1 млрд тенге. Также было отмечено, что в парке Горького ежегодно велись работы по текущему ремонту, масштабного ремонта не было за последние 10 лет.

Асет Масабаев сообщил, что реконструкция предусматривает заезд на паркинг с западной стороны ЦПКиО.

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