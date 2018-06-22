В Караганде выявили крупный подпольный цех по производству алкогольной продукции

Также в Алматы на территории рынка «Салем» из склада изъято более 2 млн штук поддельных учетно-контрольных марок.

В Караганде пресекли деятельность крупного подпольного цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов Минфина РК.

«В подпольном цехе длительное время осуществлялась незаконная деятельность по розливу и упаковке алкогольной продукции. На месте преступления обнаружено и изъято более 70 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции, 20 тысяч пустых бутылок различных форм для розлива алкогольной продукции, более 9,5 млн штук учетно-контрольных марок, имеющие признаки подделки, металлические крышки (заготовки), упакованные в ящики, самоклеющиеся этикетки в рулонах с различными наименованиями алкогольной продукции, емкости и тары, предназначенные для хранения и розлива алкогольной продукции в значительных размерах», - сообщили в ведомстве.

Также в Алматы на территории рынка «Салем» из склада изъято более 2 млн штук поддельных учетно-контрольных марок.

Службой экономических расследований департамента госдоходов по Алматы возбуждены уголовные дела по статьям 233 части 2, 214 части 1 Уголовного кодекса РК.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех причастных лиц к совершению данного правонарушения, места реализации поддельных алкогольных продукции и учетно-контрольных марок.

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