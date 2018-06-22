В Актау мужчина совершил попытку суицида

Бригада Скорой помощи доставила мужчину, пострадавшего от отравления уксусной эссенцией, в Мангистаускую областную больницу (МОБ) вечером 21 июня.

По информации службы Скорой, мужчина пытался покончить с жизнью, сообщила Жайнагуль Ильясова, заместитель директора Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада»

Мужчина выпил 70%-ную уксусную эссенцию. В результате пациент 1991 года рождения получил химический ожог рта, глотки и пищевода. Об этом рассказали в отделении токсикологии МОБ.

- Пациент уже разговаривает, но находится в стабильно тяжелом состоянии. Проводится лечение ожога ротоглотки и пищевода, - прокомментировал Куатбай Товекелов, токсиколог МОБ.

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