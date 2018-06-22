Трамп на год продлил санкции против КНДР

Об этом заявил Белый дом.

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции, которые были введены против КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Санкции введены рядом исполнительных указов от 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годов. Они направлены против ядерной и ракетной программы КНДР, а также ряда других предполагаемых нарушений Пхеньяна, включая отмывание денег, кибератаки, нарушение прав человека.

Трамп не исключал отмены санкций, если КНДР откажется от ядерного оружия, но официальная политика США заключается в том, что санкции начнут сворачивать только после "полной, верифицируемой и необратимой" денуклеаризации.

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