В Астане отпраздновали День казахстанской полиции

Были возложены цветы к Монументу, вручены погоны лучшим выпускникам.

В рамках празднования Дня полиции состоялось церемония возложения цветов к Монументу сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим Национальной гвардии, погибшим при исполнении служебных обязанностей, вручение лейтенантских погон выпускникам вузов МВД РК из числа отличников учебы. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В церемонии возложения приняли участие руководство министерства, руководители служб центрального аппарата, пенсионеры органов внутренних дел и Национальной гвардии, приглашенные гости, родители выпускников.

По окончанию возложения цветов к монументу присутствующие почтили память сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии, погибших при исполнении служебного долга.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов торжественно вручил лейтенантские погоны лучшим выпускникам учебных заведений МВД РК.

В Клубе МВД состоялось торжественное собрание, где в праздничной обстановке К. Касымов поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником и пожелал успехов в работе. Также в Клубе МВД проведен праздничный концерт с участием солистов ансамбля ДВД г. Алматы, а также ансамбля песни и танца Национальной гвардии.

Праздничным приказом Министра за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня полиции поощрены 854 сотрудника Центрального аппарата и территориальных подразделений органов внутренних дел.

В 2018 году звания лейтенанта получили всего 1070 выпускников высших учебных заведений МВД Республики Казахстан. В ведомстве министерства функционирует 6 высших учебных заведений: Алматинская, Карагандинская, Костанайская академии МВД и Актюбинский юридический, Кокшетауский технический, Петропавловский военный институты МВД РК.

В годы независимости республики погибло при исполнении служебных обязанностей и при задержании преступников850 сотрудников органов внутренних дел, 2320 сотрудников полиции получили ранения.

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