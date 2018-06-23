Наркоделец-инвалид из ВКО едва не спалил десятиэтажный дом

Житель Семея готовил наркотические вещества на газовой плите, из-за этого начался пожар.

Днем 22 июня в Семее в результате ЧП из 10-этажного дома эвакуировали 33 человек, передает Zakon.kz со ссылкой на «Устинка Live».

По предварительной версии, хозяин квартиры на газовой плите варил себе сильнодействущие наркотики на основе ацетона и лекарственных средств. Произошло воспламенение паров горючей жидкости и огонь моментально перекинулся на кухонную мебель.

Владелец квартиры, 41-летний инвалид второй группы, пытался самостоятельно потушить огонь, но не смог. Он получил отравление угарным газом средней степени тяжести.

В момент происшествия в квартире вместе с хозяином был его приятель. Он и вызвал пожарных.

Из 10-этажного дома пришлось эвакуировать 33 человека, из них восемь детей.

- Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем в результате изготовления кустарным способом дурманящего вещества, - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

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