В урочище Кок-Жайлау спасатели нашли группу потерявшихся подростков

Работники Службы спасения вызволили пятерых девочек 15-16 лет.

Вечером 22 июня сотрудники Службы спасения Алматы нашли заблудившихся подростков в Кок-Жайляу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу спасателей.

В 19:48 на номер «109» позвонила женщина и сообщила, что её дочь и ещё четыре девочки в возрасте 15-16 лет потерялись в горах и не выходят на связь с родителями. Диспетчер направил экипаж спасателей в урочище Кок-Жайлау.

По предварительной информации, днём девочки отправились в горы на прогулку. Вечером стали спускаться и свернули не на ту тропу, по которой поднимались днём, в результате чего сбились с пути и заблудились в горной местности. Мобильные телефоны стали разряжаться.

Спасатели, прибыв на место, пытались связаться с теми, у кого ещё работал мобильный телефон. После полученных ориентиров начали поисково-спасательную операцию.

Искать группу девочек после захода солнца было сложнее. Связь с ними уже была окончательно прервана из-за полностью разредившихся всех мобильных телефонов. Было принято решение вызвать дополнительную группу спасателей. Поиски были продолжены в усиленном составе. Спасатели начали вести поиски в нескольких направлениях.

Все пять девочек были найдены в 00 ч. 30 мин. 23 июня. В медицинской помощи никто из них не нуждался. Спасатели сопроводили их и передали родителям. Поисково-спасательная операция была успешна завершена. Было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава Службы «109» г. Алматы.

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