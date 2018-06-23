Вынесен приговор няне, убившей мальчика-инвалида в Талгаре

Мать троих детей приговорили к 15 годам лишения свободы.

Няня, задушившая ребенка с ДЦП в интернате в Талгаре, приговорена к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Судья признал Мейиргуль Жалымову виновной в совершении преступления по части 2 пунктам 3 и 14 статьи 99 УК РК.

По решению судьи, женщине предстоит провести за решеткой 15 лет. Отбывать наказание мать троих детей Жалымова будет в учреждении средней безопасности.

Кроме того, женщину обязали выплатить три миллиона тенге матери погибшего ребенка в качестве материальной компенсации. Срок выплаты – два месяца, иначе имущество осужденной будет выставлено на торги.

"У нее есть трое детей. Конечно, мне ее жаль. Смотрю, плакать хочется. Даже не знаю, что сказать",- поделилась мать умершего Зарина Куттыкожаева.

Однако у резонансного дела, по всей видимости, еще будет продолжение. Сестра осужденной Жалымовой заявила: в интернате для инвалидов им предлагали деньги, чтобы подробности о жестких методах "воспитания" детей не стали известны суду.

"Все ее коллеги боятся начальника. Им всем закрыли рты. Их понять можно, они бояться лишиться работы. Все сговорились, провели специальное собрание. Все знают там, что детей привязывают. Пусть все понесут наказание", — сказала Дарига Закирова.

Несогласные с решением суда подали на апелляцию.

Трагедия, которая произошла в интернате для детей с особыми потребностями в Талгаре, вызвала общественный резонанс. Несколько месяцев назад восьмилетний мальчик, страдавший ДЦП, вел себя непослушно. В ту роковую ночь он был под присмотром няни Мейиргуль Жалымовой, которая решила привязать ребенка к кровати простыней. Через два часа мальчик задохнулся.

В суде Жалымова отказалась от своих первоначальных показаний и сказала, что связала только руки погибшего. Она призналась, что такой метод "воспитания" для интерната – дело обычное. Более того, особо "буйных" облачают, по ее словам, в смирительные рубашки. Ее слова директор интерната в Талгаре отрицал. Мать погибшего требовала 30 миллионов тенге в качестве материальной компенсации, однако суд учел, что осужденная воспитывает троих детей.

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