Почему задержанный в Иране казахстанский режиссер отказался от помощи дипломатов

В представительство министерства иностранных дел Ирана направлена нота, уточнили в МИД РК.

В министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали задержание документалиста Каната Бейсекеева в Иране, передает sputnik.kz.

В форин-офисе заявили, что съемочная группа в прошлую субботу, 16 июня, встречалась с представителями генконсульства Казахстана в городе Горган. Три человека (команда, в том числе Бейсекеев) приехали без целевой визы. Без этого документа им по законодательству Ирана нельзя проводить съемки.

В консульстве посоветовали гражданам Казахстана получить разрешение в местных исполнительных органах. Съемочная группа решила вернуться на родину через столицу Ирана. В МИД заявили, что Бейсекеев отказался от помощи казахстанских дипломатов. Свои действия он мотивировал тем, что не имеет на это достаточно времени.

В среду, 20 июня, Бейсекеев и команда вернулись в Горган. Там они решили продолжить съемки фильма о казахах, проживающих в Иране. Миграционная полиция попросила группу вернуться в Казахстан.

В представительство министерства иностранных дел Ирана направлена нота, уточнили в МИД РК.

О том, что Канат Бейсекеев был задержан иранскими правоохранителями, стало известно в пятницу. Информацию подтвердил PR-специалист Алишер Еликбаев. Выяснилось, что проблемы с полицией у Бейсекеева возникли из-за отсутствия разрешения на съемку фильма.

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