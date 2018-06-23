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Казахстан и Россия обсудили вопросы развития приграничного сотрудничества

Стороны констатировали общность подходов к обсуждаемым вопросам и высказались за продолжение сотрудничества во всех сферах взаимодействия.

Фото : parlam.kz23 июня 2018, 06:21

Делегации верхних палат парламентов Казахстана и России провели встречу в г.Белокуриха Алтайского края в рамках 12-го заседания Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента РК и Советом Федерации РФ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на parlam.kz.

Стороны обсудили вопросы развития приграничного сотрудничества в рамках Единого экономического пространства и в сфере туризма. Также члены делегации выслушали доклады о цифровой повестке в казахстанско-российских отношениях.

Сенаторы двух стран подчеркнули важность межпарламентского взаимодействия для укрепления двусторонних связей. Стороны констатировали общность подходов к обсуждаемым вопросам и высказались за продолжение сотрудничества во всех сферах взаимодействия.

Глава казахстанской делегации, заместитель Председателя Сената Парламента, сопредседатель Комиссии по сотрудничеству между Сенатом и Советом Федерации Сергей Громов, резюмируя встречу отметил ее плодотворность и пригласил российских коллег в Казахстан для проведения следующего 13-го заседания Комиссии.


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