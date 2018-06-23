Пенсионерка ради внуков ограбила банк

Узнав о свадьбе внучки, женщина пообещала, что подарит ей в подарок квартиру в Петербурге.

Пенсионерка из Ленинградской области инсценировала ограбление банка, чтобы удвоить сумму имеющихся у нее накоплений и купить квартиру в подарок на свадьбу своей внучке.

Узнав о свадьбе внучки, женщина пообещала, что подарит ей в подарок квартиру в Петербурге. При этом у пенсионерки было отложено в банке полмиллиона рублей, но этих накоплений оказалось недостаточно для покупки жилья.

Женщина решила инсценировать ограбление банка. Для этого она привлекла в сообщники 21-летнего безработного внука своей подруги и кассиршу из отделения банка, с которой до выхода на пенсию работала вместе в страховой компании. Молодому человеку пенсионерка пообещала 20 тысяч рублей за то, что он изобразит грабителя, а бывшей коллеге — денежную компенсацию за то, что она поучаствует в инсценировке. Затем женщина планировала потребовать у банка компенсировать якобы украденные у нее полмиллиона.

«Со слов кассира, ранним утром в отделение банка ворвался грабитель в капюшоне и темных очках. Мужчина закричал: "Не вздумай вызывать полицию, деньги на стол!" и швырнул сотрудницу об шкаф. От удара со стеллажа на голову потерпевшей упал цветочный горшок. Кассир потеряла сознание. В это время налетчик вместе с похищенными 530 тысячами рублей скрылся», — цитирует издание рапорт полицейских, приехавших на место преступления.

Выйдя на улицу и сняв капюшон, молодой человек встретил своих знакомых. Узнав об ограблении, те сообщили в полицию о том, что видели приятеля выходившим из банка. Сейчас все трое участников инсценировки задержаны и находятся под подпиской о невыезде. В их отношении возбуждено дело по статье «Грабеж», им грозит семь лет колонии.

Вышедшие на пенсию россияне время от времени доставляют беспокойство правоохранительным органам, в том числе — аферами с жильем. Так, в июне 2018-го в Брянской области возбудили уголовное дело в отношении 62-летней местной жительницы. Женщина узнала, где хранятся ключи от жилища 80-летней соседки-пенсионерки, и в отсутствие хозяйки зашла в дом и вынесла из него 30 тысяч рублей.

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