Как "Канело" избежать нокаута в бое с Головкиным

Второй бой «Канело» — GGG состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Абель Санчес рассчитывает, что его подопечный добьется победы нокаутом во втором бою с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Они оба настолько злы, что, если «Канело» решит нокаутировать Головкина, ему придется выбрасывать много ударов, а это означает, что он сам будет на расстоянии нокаута. Посмотрим, кто продержится дольше. Но единственный способ для «Канело» не оказаться нокаутированным — это бегать. Он это знает, поэтому не хочет встречаться лицом к лицу с Головкиным, — сказал Санчес в интервью ESPN.

Второй бой «Канело» — GGG состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.