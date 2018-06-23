В Казахсане отмечают Дни полиции и госслужащего

На сегодняшний день на госслужбе трудятся порядка 98 тысяч человек.

Сегодня, 23 июня, в Казахстане отмечается Дни полиции и госслужащего, сообщает Zakon.kz.

В 2007 году указом главы государства 23 июня было официально утверждено Днем полиции. В тот день столичный парк защитников Отечества пестрел алыми генеральскими лампасами. Пятьдесят один генерал, представители министерств внутренних дел из восьми стран Содружества: России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Узбекистана и Кыргызстана, приехавшие специально в страну, почтили память павших за Родину минутой молчания и возложили цветы к монументу.

День государственного служащего Президент РК утвердил в 2013 году. На сегодняшний день на госслужбе трудятся порядка 98 тысяч человек. Как отметила Госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова, за годы независимости в стране сформировался высокопрофессиональный госаппарат. Он успешно реализует Стратегию-2050, План Нации, Третью модернизацию страны.

Сегодня, традиционно, в этот день сотрудники органов внутренних дел награждаются орденами различной степени. Также представители власти по всей стране презентуют лучшим полицейским различные подарки, например, автомобили, как это было в канун 15-летия службы. Обязательно личный состав органов внутренних дел получает теплые поздравления от главы государства.

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