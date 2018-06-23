Отец вытащил сына из горящей машины на гонках
Хоть машина и потеряна полностью, его сын цел и невредим.
В субботу, 16 июня, на трассе в Южном Бостоне проходила гонка NASCAR Late Model 100, передает spbvoditel.ru.
Гонщики Майк Джонс и Мэтт Боулинг боролись за лидерство, но, почти преодолев отметку середины трассы, их автомобили столкнулись. Машину Майка отбросило в ограждение, закрутило, и она, искря, пролетела еще несколько метров, а затем загорелась.
Отец Майка Дин, который также возглавляет его команду, перепрыгнув ограждение, моментально оказался рядом с горящей машиной и помог своему сыну выбраться из кабины. Они начали отходить от автомобиля, но затем Дин развернулся и снова полез в машину, чтобы нажать на кнопку системы пожаротушения.
«Машина Майка остановилась практически перед нашим пит-столлом, и когда я увидел пламя, без колебаний перепрыгнул стену, чтобы помочь вытащить его из машины. Никто, кроме малыша Иисуса, не удержал бы меня от того, чтобы высвободить моего сына из горящего гоночного автомобиля», – сказал Дин Джонс.
В то же время после произошедшего официальный представитель Национальнй ассоциации гонок серийных автомобилей захотел лишить Дина лицензии NASCAR за выход на трассу в шортах.
«До того, как завершились все гонки, официальный представитель попросил мою лицензию NASCAR за нахождение на треке в шортах. Я даже спросил: вы сейчас серьезно? Все в порядке, это всего лишь лист бумаги. Мои парни для меня всё», – прокомментировал Дин.
Он отметил, что хоть машина и потеряна полностью, его сын цел и невредим.
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