Отец вытащил сына из горящей машины на гонках

Хоть машина и потеряна полностью, его сын цел и невредим.

В субботу, 16 июня, на трассе в Южном Бостоне проходила гонка NASCAR Late Model 100, передает spbvoditel.ru.

Гонщики Майк Джонс и Мэтт Боулинг боролись за лидерство, но, почти преодолев отметку середины трассы, их автомобили столкнулись. Машину Майка отбросило в ограждение, закрутило, и она, искря, пролетела еще несколько метров, а затем загорелась.

Отец Майка Дин, который также возглавляет его команду, перепрыгнув ограждение, моментально оказался рядом с горящей машиной и помог своему сыну выбраться из кабины. Они начали отходить от автомобиля, но затем Дин развернулся и снова полез в машину, чтобы нажать на кнопку системы пожаротушения.

«Машина Майка остановилась практически перед нашим пит-столлом, и когда я увидел пламя, без колебаний перепрыгнул стену, чтобы помочь вытащить его из машины. Никто, кроме малыша Иисуса, не удержал бы меня от того, чтобы высвободить моего сына из горящего гоночного автомобиля», – сказал Дин Джонс.

В то же время после произошедшего официальный представитель Национальнй ассоциации гонок серийных автомобилей захотел лишить Дина лицензии NASCAR за выход на трассу в шортах.

«До того, как завершились все гонки, официальный представитель попросил мою лицензию NASCAR за нахождение на треке в шортах. Я даже спросил: вы сейчас серьезно? Все в порядке, это всего лишь лист бумаги. Мои парни для меня всё», – прокомментировал Дин.

Он отметил, что хоть машина и потеряна полностью, его сын цел и невредим.

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