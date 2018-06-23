Вратарь сборной Украины переходит в "Реал"

Интерес к игроку также проявляли Интер, Наполи и Ливерпуль.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин подписал контракт с "Реалом", сообщает Vesti.kz.

Соглашение Лунина и "Реала" рассчитано на шесть сезонов. Ранее голкипером интересовались итальянские "Интер" и "Наполи", а также английский "Ливерпуль".

19-летний Лунин на взрослом уровне отыграл два полных сезона. Он был основным голкипером "Днепра", после чего защищал ворота луганской "Зари", с которой осенью прошлого года выступал в группе Лиги Европы. В составе сборной Украины Лунин дебютировал в прошедшем марте и на данный момент сыграл два товарищеских матчах.

Сумма трансфера Лунина пока официально не называли ни "Реал", ни "Заря". По данным авторитетного портала Transfermarkt.de, мадридцы заплатили 8,5 миллионов евро.