Вратарь сборной Украины переходит в "Реал"

23 июня 2018, 08:49

Интерес к игроку также проявляли Интер, Наполи и Ливерпуль.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин подписал контракт с "Реалом", сообщает Vesti.kz.

Соглашение Лунина и "Реала" рассчитано на шесть сезонов. Ранее голкипером интересовались итальянские "Интер" и "Наполи", а также английский "Ливерпуль".

19-летний Лунин на взрослом уровне отыграл два полных сезона. Он был основным голкипером "Днепра", после чего защищал ворота луганской "Зари", с которой осенью прошлого года выступал в группе Лиги Европы. В составе сборной Украины Лунин дебютировал в прошедшем марте и на данный момент сыграл два товарищеских матчах.

Сумма трансфера Лунина пока официально не называли ни "Реал", ни "Заря". По данным авторитетного портала Transfermarkt.de, мадридцы заплатили 8,5 миллионов евро.


Акции
Комментарии Правила комментирования
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript