Казахстанский боксер одержал очередную досрочную победу в США

На этот раз закончил бой в седьмом раунде.

Казахстанский боксер-профессионал Бахтияр Эюбов провел поединок в Детройте с 32-летним американцем Николасом Гиваном, передает Vesti.kz.

Бой был рассчитан на десять раундов, но он завершился победой казахстанца в седьмом техническим нокаутом.

Для Бахтияра этот поединок стал 14-м в профессиональной карьере: во всех одержал победы, из них 12 - досрочно.

Что касается Гивана, в профессиональном боксе он с августа 2012 года. В его послужном списке есть титульный поединок: за региональный пояс он боксировал с Иваном Баранчиком из Беларуси, но проиграл нокаутом в первом раунде.

Эюбов и Гиван выступали в рамках вечера бокса, в главном бою которого встретятся американка Кларесса Шилдс (5-0, 5 КО) и Ханна Габриэлс (18-1-1, 11 КО) из Коста-Рики. Они разыграют два вакантных пояса в среднем весе по версиям IBF и WBA.