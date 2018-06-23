Неустойчивая погода сохранится в Казахстане в субботу

Лишь на западе республики погода без осадков.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ожидается шквал, усиление ветра, возможно выпадение града, на юге – пыльная буря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на западе республики погода без осадков.

В Северо-Казахстанской области усилится ветер 15-20, днем порывы 25 м/с, местами ожидается шквал, град, ночью и утром в отдельных районах туман.

В Акмолинской, днем в Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях прогнозируют шквал, усиление ветра 15-20 м/с, в отдельных районах возможно выпадение града.

В Костанайской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможно выпадение града.

В Южно-Казахстанской области утром и днем местами пыльная буря, шквал, ветер 15-20 м/с.

В Павлодарской, днем в Кызылординской области ожидается усиление ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Атырауской, местами в Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях сохранится сильная жара.

На большей части Мангистауской, местами в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской , Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы, днем 30°, преимущественно ясно.

Прогноз в Астане, днем 21°, ясно.

Прогноз погоды на 23 июня.

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