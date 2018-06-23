В Астане поздравили госслужащих и полицейских

В торжественной обстановке в ходе проведения мероприятия была зачитана поздравительная телеграмма от Министра МВД РК Калмуханбета Касымова.

Сегодня в Концертном зале «Астана» состоялось торжественное мероприятие, в рамках празднования 20-летия столицы, посвященное Дню Казахстанской полиции и Дню государственного служащего, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

В мероприятии приняли участие руководство ДВД, члены Консультативно-совещательного органа, личный состав, ветераны органов внутренних дел и родственники сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

В торжественной обстановке в ходе проведения мероприятия была зачитана поздравительная телеграмма от Министра МВД РК Калмуханбета Касымова.

Также личный состав столичного ДВД с профессиональным праздником поздравил заместитель акима Астаны Косман Айтмухаметов.

Начальник Департамента внутренних дел Астаны генерал-майор полиции Марат Кожаев, поздравляя присутствующих, отметил, что «служба в полиции всегда была и остается делом людей мужественных и благородных, с сильной духовной мотивацией, готовых в любой момент рисковать собой ради других», - сказал Марат Шадетханович.

Как отметил Глава Государства в одном из своих выступлений: «На счету полицейских немало очень важных, серьезных подвигов. Полицейские первые люди, которые противостоят преступности, нарушению правопорядка, они первыми стоят на защите прав и свобод наших граждан».

- В этот день, я хочу также выразить глубокую признательность нашим ветеранам, которые вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы, оказывают всемерную поддержку семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, - обратился ветеранам органов внутренних дел руководитель столичного ДВД генерал-майор полиции Марат Кожаев.

Приказом Министра МВД и приказом начальника ДВД г. Астаны за добросоветсное исполнение служебного долга отличившимся сотрудникам столичной полиции в торжественной обстанове были вручены грамоты и благодарственные письма.

- Уверен, что сотрудники столичного гарнизона будут и впредь достойно выполнять возложенные руководством страны ключевые задачи по обеспечению стабильности в обществе, сохранению мира и спокойствия наших граждан, - отметил Марат Кожаев.

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