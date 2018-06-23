Какие меры предпринимает прокуратура по недопущению новых проблемных объектов?

Сами граждане должны быть крайне бдительны при выборе застройщика.

В первую очередь, проводится разъяснительная работа с населением. В данном случае, самым действенным правилом является «Предупрежден – значит вооружен», сообщает Zakon.kz.

Сами граждане должны быть крайне бдительны при выборе застройщика. Нельзя передавать огромные суммы денег, не убедившись в гарантиях своих вложений. Бывает, что граждане доверяют привлекательным рекламным объявлениям, в которых указываются цены, ниже рыночных. Этот прием используется мошенниками для привлечения доверчивых клиентов.

Закон «О долевом участии в жилищном строительстве» предоставляет правовые гарантии, но именно для граждан, заключивших договоры о долевом участии в жилищном строительстве, которые в обязательном порядке регистрируются в акимате.

Однако застройщики в обход данного закона предлагают заключить такие виды договоров как договоры цессии, предварительной купли-продажи, инвестирования, о совместной деятельности. Данные виды договоров являются недействительными в силу требований статьи 3 Закона.

Существует ли список неблагонадежных застройщиков?

Насколько он доступен потенциальным дольщикам?

Недавно обнародован перечень недобросовестных застройщиков, в него вошли более 50 строительных компаний. В отношении руководителей некоторых из них завели уголовные дела.

При выборе строительной компании гражданам следует просматривать перечень строительных компаний, получивших разрешение на привлечение средств дольщиков, который размещен на официальном сайте акимата города Астаны.

В свою очередь прокуратура во взаимодействии с уполномоченными органами на постоянной основе проводит соответствующие проверки.

К примеру, впервые к административной ответственности были привлечены крупные застройщики (7 юридических лиц), которые размещали объявления о продаже квартир в обход законодательству (заключая договоры цессии) и каждому из них назначены штрафы в размере 300 МРП, это более 4 млн. тенге.

Также выявлено и приостановлено массовое привлечение дольщиков посредством рекламирования цен, ниже рыночных (черная пятница).

Появились новые формы привлечения средств граждан в виде потребительских кооперативов, деятельность которых построена по аналогии с финансовыми пирамидами.

Наиболее известные среди них: «Бест Вей - Недвижимость», «Общий дом», «Фри дом», «Единый выбор», «Алтын Шатыр», «Берекелi Баспана», «Сафина», «Шанырак», «Народный Капитал Казахстана», «Хэппи Дом».

В отношении некоторых кооперативов начаты досудебные расследования. Граждане должны знать, что есть только 3 способа привлечения средств дольщиков:

1) получение гарантии Фонда гарантирования жилищного

строительства;

2) участие в проекте банка второго уровня;

3) путем возведения каркаса жилого дома.

В последних в двух случаях, разрешение акимата обязательно.

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