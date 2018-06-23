В Шымкенте горела строящаяся мечеть
Жертв и пострадавших нет.
Фото : 24.kz23 июня 2018, 11:30
В Шымкенте горела строящаяся мечеть, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
22 июня в 23.10 в микрорайоне Нурсат по проспекту Астана в новостроящемся минарете, на территории мечети произошло загорание опалубки на площади 196 квадратных метров.
Пожар локализован в 23.41 и ликвидирован в 01.18.
Жертв и пострадавших нет.
На место происшествия выехали 38 сотрудников и 8 единиц техники ДЧС. Причина пожара устанавливается.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4924877-a62851a1e9099135d36d045693b84652
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...