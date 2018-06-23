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В Шымкенте горела строящаяся мечеть

Жертв и пострадавших нет.

Фото : 24.kz23 июня 2018, 11:30

В Шымкенте горела строящаяся мечеть, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

22 июня в 23.10 в микрорайоне Нурсат по проспекту Астана в новостроящемся минарете, на территории мечети произошло загорание опалубки на площади 196 квадратных метров.

Пожар локализован в 23.41 и ликвидирован в 01.18.

Жертв и пострадавших нет.

На место происшествия выехали 38 сотрудников и 8 единиц техники ДЧС. Причина пожара устанавливается.


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