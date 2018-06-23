В 332 км от Алматы произошло землетрясение
Магнитуда MPV 4.4.
Фото : alau.kz23 июня 2018, 11:47
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 23 июня в 09:50 зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр расположен в 332 км к востоку от Алматы на территории Китая.
«Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.4. Глубина 25 км. Сведений об ощутимости нет», — говорится в сообщении.
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