Задержанный в Иране режиссер Канат Бейсекеев рассказал о случившемся

Канат Бейсекеев заверил, что планирует продолжить работу над циклом фильмов об этнических казахах, живущих сейчас за рубежом.

Казахстанский режиссёр Канат Бейсекеев, который ранее был задержан в Иране во время съемок своего нового документального фильма, вернулся на Родину, передает BNews.kz.

«Пока все нормально. Особо ничего нового рассказать не могу. Меня задержали, держали, потом отпустили, но отобрали технику. Все, что я могу сказать», — заявил Бейсекеев сразу после прилета в столичном аэропорту.

По его словам, он начал работу над своим проектом, который должен был рассказать о жизни этнических казахов в Иране.

«Я снимал фильм про этнических казахов в Иране. Про казахов, которые переехали в Иран в начале прошлого века. Попытался их снять, но не слишком получилось. Иранские власти увидели видеосъёмку. В Иране очень жесткие правила, любая видеосъемка разрешается только после того, как советующее разрешение дадут правовые институты», — пояснил режиссер.

Кроме того, Канат Бейсекеев отметил, что общая стоимость изъятой иранскими полицейскими техники у режиссера составила 10 тысяч долларов.

«Со мной ещё казахстанские дипломаты не связывались. Надеюсь, они помогут. У меня отобрали очень много аппаратуры. В среднем, общая стоимость отобранной техники – 10 тысяч долларов. Конечно, я планирую её вернуть в скором времени, но никто никаких гарантий мне не дает. В целом, всё нормально. Они делали свою работу, я сделал свою», — сказал он.

Канат Бейсекеев заверил, что планирует продолжить работу над циклом фильмов об этнических казахах, живущих сейчас за рубежом.

«Думаю, что я продолжу этот проект, но уже в другой стране. Вернусь ли я Иран? Не знаю, но точно не сейчас», — заключил спикер.

Ранее задержание Каната Бейсекеева в Иране прокомментировали в МИД РК.

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