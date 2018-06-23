Мальчику из Тараза, которого подожгли, пересадят кожу

Во время игры с легковоспламеняющейся жидкостью этот мальчик, по его рассказам, при невыясненных обстоятельствах был облит и подожжен соседскими детьми семи лет.

В ДВД Жамбылской области прокомментировали факт поджога шестилетнего ребёнка, передает МИА «Казинформ».

Напомним, 17 июня в ожоговое отделение городской больницы №2 Тараза поступил шестилетний ребенок с обширными ожогами. Врачи поставили диагноз «ожоговая болезнь, период шока 1-2 степени, термический ожог 2-3 степени, головы, шеи, спины и обоих плеч площадью 18%».

«Данный факт незамедлительно зарегистрирован в ЕРДР ОП-2 УВД города Тараза и возбуждено уголовное дело по пункту 8 части 2 статьи 107 УК РК, - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - Статья «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» вторым пунктом предусматривает за это деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказание в виде штрафа в размере до 2 тыс МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок».

Однако пока неясно в отношении кого будет предъявлено обвинение. Во время игры с легковоспламеняющейся жидкостью этот мальчик, по его рассказам, при невыясненных обстоятельствах был облит и подожжен соседскими детьми семи лет. Следствие осложняет то обстоятельство, что во время инцидента не было свидетелей, и пока версии досудебного расследования строятся на рассказах самих детей и показаниях их родителей, отметили в пресс-службе ДВД Жамбылской области.

По данным пресс-службы управления здравоохранения акимата Жамбылской области, врачи ожогового отделения констатируют тяжёлое, но стабильное состояние мальчика, которому предстоит сложная операция по пересадке кожных покровов.





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