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Полицейские ВКО сняли клип

В клипе сотрудники полиции показали кадры из повседневной работы сотрудников органов внутренних дел.

Фото : скриншот23 июня 2018, 12:55

В честь празднования Дня казахстанской полиции сотрудники департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области подготовили видеоклип, посвященный службе в правоохранительных органах, передает МИА «Казинформ».

Песню для клипа исполнили не профессиональные музыканты, а коллектив хора департамента, состоящие из простых полицейских: сотрудников различных подразделений органов внутренних дел от участковых инспекторов до оперуполномоченных, сообщили корреспонденту агентства в ведомстве.

Музыкальный коллектив стражей порядка решил исполнить кавер на популярную песню «Родина». По словам исполнителей, текст песни ярко и точно описывает призвание сотрудников полиции. Каждый работник правоохранительных органов при поступлении на службу дает присягу добростовестно служить на благо Родины и защищать права и свободы граждан.

В клипе сотрудники полиции показали кадры из повседневной работы сотрудников органов внутренних дел.


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