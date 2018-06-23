За три дня ЕНТ еще никто не набрал высший балл

Количество участников, набравших в коридоре от 130 до 139 баллов составляет 704 выпускника по Казахстану.

Подведены итоги ЕНТ за три дня, сообщает Zakon.kz.

Всего в базе зарегистрировано 61 098 заявлений на участие в ЕНТ, из них по факту приняли участие 58 967, что составляет 96,5%. При этом, отмечается рост участия по факту на ЕНТ по сравнению с прошлым годом. Тогда этот показатель составлял 95%.

- Количество аннулированных увеличилось до 3 человек, необходимо отметить, что в прошлом году за это время было аннулировано 10 человек. В этом году идет снижение. Преодолели порог 50 468 человек или 85,6%. В сравнении с прошлым годом идет увеличение на 1,5%, в прошлом году это составляло 84%. Не преодолели пороговый уровень 8 499 или 14,4% от общего количества. Средний балл по республике составил 83 балла. В прошлом году средний балл по РК составлял 80. То есть, мы констатируем, что уровень повышается по факту на 3%. Максимальный балл – 139. К сожалению, еще никто не набрал 140 баллов – наивысший максимальный балл, но впереди у нас еще пять дней ЕНТ, мы ожидаем и надеемся, что это высокая планка будет преодолена, - заявил директор РГКП «Национальный центр тестирования» Рамазан Алимкулов.

Количество участников, набравших в коридоре от 130 до 139 баллов составляет 704 выпускника по Казахстану.

В текущем году впервые ЕНТ можно сдавать на английском языке. Зарегистрировано было 46 выпускников. В настоящее время на английском языке сдали 7 выпускников, из них 3 – в Астане, 1 – в Алматы и 3 – в Костанае. Средний бал также составляет 83.

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