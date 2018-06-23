Шпаргалка на этикетке с минералкой: МОН рассказал о самом находчивом выпускнике

Шпаргалку по химии школьник разместил на этикетке бутылки минеральной воды.

На брифинге в СЦК директор РГКП «Национальный центр тестирования» Рамазан Алимкулов рассказал о том, какая шпаргалка в этом году побила все рейтинги по смекалке, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы у себя составляем, скажем, рейтинг оригинальности шпаргалок. В текущем году первое место занимает шпаргалка - это умудрились внутри распечатать (формулу по химии) на названии этикетки минеральной воды. Как вы знаете, по правилам тестирования минеральную воду разрешается заносить. В том отсеке, где обычно по требованию закона пишется состав этой минеральной воды, юридический адрес, этот человек там распечатал необходимые для него формулы по химии», - сказал он.

Как отметил глава центра, такая находчивость порадовала специалистов.

«На самом деле нас радуется изобретательность этого человека. Это подтверждает, что уровень функциональной грамотности (высокий), а как вы знаете, с каждым годом увеличивается количество вопросов, которые направлены на оценку функциональной грамотности, то есть умение логически мыслить, анализировать и применять эти знания на практике», - пояснил Р. Алимкулов.

«В связи с этим данный факт, в нашем неофициальном рейтинге пока занимает первое место. И мы бы рекомендовали автору этого изобретения выбрать технические науки. Мы считаем, что с его смекалкой он может принести очень большую пользу для страны», - резюмировал он.

Ксения Давыдова, Астана

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