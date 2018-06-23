Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Шпаргалка на этикетке с минералкой: МОН рассказал о самом находчивом выпускнике

Шпаргалку по химии школьник разместил на этикетке бутылки минеральной воды.

Фото : youtube.com23 июня 2018, 13:10

На брифинге в СЦК директор РГКП «Национальный центр тестирования» Рамазан Алимкулов рассказал о том, какая шпаргалка в этом году побила все рейтинги по смекалке, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы у себя составляем, скажем, рейтинг оригинальности шпаргалок. В текущем году первое место занимает шпаргалка - это умудрились внутри распечатать (формулу по химии) на названии этикетки минеральной воды. Как вы знаете, по правилам тестирования минеральную воду разрешается заносить. В том отсеке, где обычно по требованию закона пишется состав этой минеральной воды, юридический адрес, этот человек там распечатал необходимые для него формулы по химии», - сказал он.

Как отметил глава центра, такая находчивость порадовала специалистов.

«На самом деле нас радуется изобретательность этого человека. Это подтверждает, что уровень функциональной грамотности (высокий), а как вы знаете, с каждым годом увеличивается количество вопросов, которые направлены на оценку функциональной грамотности, то есть умение логически мыслить, анализировать и применять эти знания на практике», - пояснил Р. Алимкулов.

«В связи с этим данный факт, в нашем неофициальном рейтинге пока занимает первое место. И мы бы рекомендовали автору этого изобретения выбрать технические науки. Мы считаем, что с его смекалкой он может принести очень большую пользу для страны», - резюмировал он.

Ксения Давыдова, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты