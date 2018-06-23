В сети появились фото тестовых заданий ЕНТ

Данные факты направлены в МВД для разбирательства.

Фотографии из социальных сетей с тестовыми заданиями Единого национального тестирования направлены Национальным центром тестирования в правоохранительные органы РК для разбирательства. Об этом сообщил на брифинге в СЦК глава Наццентра Рамазан Алимкулов, передает корреспондент Zakon.kz.

«В апелляционную комиссию в этом году были поданы заявления по содержанию тестовых заданий - 79, из них удовлетворено - 35; по техническим вопросам - 262 из них удовлетворили - 19. Таким образом, от общего количества вопросов, количество апелляционных заявлений, которые удовлетворены, составляет 0,1 %, в прошлом году этот показатель составлял 0,4%», - проинформировал он.

Кроме того, Р. Алимкулов указал, что в социальных сетях была опубликована новость о выпускнице Алисе Головко, которая обратилась к дежурной по причине того, что она в листах ответов перепутала столбцы по двум предметам: истории Казахстана и математической грамотности.

«Новый формат предполагает такие моменты, что это является техническим основанием при обращении. Мы автоматически пересчитываем результаты и приводим все в порядок, и это нормальное явление. Но, однако, она обратилась в местную апелляционную комиссию и указала три вопроса по математической грамотности. Здесь идет некорректная информация, о реальной причине ее обращения в комиссию. Но, по всем вопросам, учителями-предметниками ее доводы были отклонены, на что имеет у нас подтверждающие документы - карта анализа ответов», - пояснил глава Наццентра.

Вместе с тем, по его словам, не соглашаясь с результатами местной апелляционной комиссии, выпускница имеет право подать в республиканскую апелляционную комиссию.

«Сегодня, с утра мы связались с выпускницей. Мы ей посоветовали указать ту причину, о которой пишут в соцсетях. Если она воспользуется этой возможностью, материалы поступят в республиканскую апелляционную комиссию, то они объективно рассмотрят все материалы», - пообещал он.

В то же время спикер сообщил о том, что ими направлены в правоохранительные органы фотографии из соцсетей тестовых заданий с ЕНТ.

«В СМИ также были опубликованы фотографии тестовых заданий, которые гуляют в соцсетях, которые, якобы, по их мнению, использовались на ЕНТ-2018. Национальным центром тестирования вчера направлено письмо в МВД - для разбирательства касательно содержания тестовых заданий и их незаконного распространения в соцсетях. Естественно, мы будем ждать официального ответа по результатам этой деятельности», - уточнил Р. Алимкулов.



Ксения Давыдова. Астана

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