IT-классы воспитают креативных детей - Маулен Ашимбаев

Отечественную методику уже активно внедряют не только в Казахстане, но и в Китае, США, Великобритании, Корее и других странах.

В рамках проекта партии «Нұр Отан» по всей стране открываются новые IT-классы. В ряде из них используется уникальная образовательная технология, разработанная казахстанскими стартаперами, сообщает Zakon.kz.

Отечественную методику уже активно внедряют не только в Казахстане, но и в Китае, США, Великобритании, Корее и других странах.

Маулен Ашимбаев посетил IT-класс во дворце школьников г.Талдыкоргана. Он подчеркнул, что мировой IT-рынок исчисляется триллионами долларов и казахстанские школьники в будущем могли бы здесь неплохо зарабатывать.

- С учетом глобальных трендов, такие специальности как робототехника, программирование, в целом айтишники будут наиболее востребованными в ближайшие десятилетия. Какие-то специальности будут утрачиваться, но специальность программиста будет востребована как в Казахстане, так и в мире. Существует огромный мировой рынок IT. Наши специалисты, находясь в Казахстане, могут выполнять IT-заказы и в других странах. Такие компании у нас уже есть, - рассказал Маулен Ашимбаев.

Он напомнил, что в ближайшие три года по партийному проекту будет открыто порядка 1000 подобных IT-классов, в которых планируется обучить полмиллиона детей.

- Программирование развивает в детях креативность, инновационность, об этом сегодня говорят эксперты на международном уровне. Пусть эти дети не станут программистами, но это поможет им стать креативными людьми, структурировать их мышление, быть творческими людьми, - заявил Первый зампред партии «Нұр Отан».

Маулен Ашимбаев также посетил местный IT-центр, открытый еще в рамках одного партийного проекта. Здесь современным языкам программирования обучают уже не школьников, а тех, кто имеет базовое образование, но хочет получить дополнительную востребованную специальность. Партийцам удалось договориться с представителями НПП "Атамекен" о последующем содействии в трудоустройстве выпускников этих центров.

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