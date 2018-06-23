В Алматы горела еще одна машина и дом

Жертв и пострадавших нет.

В Алматы произошел еще один пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"На улице Федорова 36 произошло горение бокса внутри которой была автомашина, с переходом огня на одноэтажный частный жилой дом на трех владельцев", - сообщили в ведомстве.

Пожар локализован в 12:54 и ликвидирован в 13:08. Общая площадь пожара составила 220 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

6 ед. техники 26 человек пожарных были задействованы в тушении пожара.

Ранее была информация о подобном пожаре, где загорелись автомобиль и два дома.

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