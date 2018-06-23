В Алматы горела еще одна машина и дом
Жертв и пострадавших нет.
Фото : zakon.kz23 июня 2018, 15:34
В Алматы произошел еще один пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"На улице Федорова 36 произошло горение бокса внутри которой была автомашина, с переходом огня на одноэтажный частный жилой дом на трех владельцев", - сообщили в ведомстве.
Пожар локализован в 12:54 и ликвидирован в 13:08. Общая площадь пожара составила 220 кв.м. Жертв и пострадавших нет.
6 ед. техники 26 человек пожарных были задействованы в тушении пожара.
Ранее была информация о подобном пожаре, где загорелись автомобиль и два дома.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4924895-f05be3a6f5514c6c869e6308b235a893
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...