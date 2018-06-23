День казахстанской полиции отметили в Алматы

Торжественная часть мероприятия началась с исполнения государственного гимна.

Сегодня на старой площади Алматы прошел торжественный концерт, посвященный Дню казахстанской полиции и Дню государственного служащего, сообщает Zakon.kz.

С 13:00 на площадь прибывали жители и гости города со своими детьми. Для них была организована выставка техники и вооружения. Так, маленькие детишки смогли посидеть за рулём полицейских спецавтомобилей, посмотреть и подержать в руках образцы оружия, а также примерить шлемы и бронежилеты.

Помимо полицейской техники на площади были выставлены мотоциклы и пожарные автомобили ДЧС города.

Торжественная часть мероприятия началась с исполнения государственного гимна. После этого на сцену вышел аким Алматы Бауыржан Байбек. Он обратился ко всем присутствующим с речью.

"Уважаемые коллеги, сотрудники правоохранительных органов, дорогие наши ветераны. Поздравляю вас с профессиональными праздниками - Днём государственного служащего и Днём полиции. Символично, что эти два праздника отмечаются в один день. Ваши труд, профессионализм, верность долгу объединились в благородной миссии - служение на благо народа и государства!" - начал речь градоначальник.

Он отметил, что за последние годы приняты системные меры по повышению эффективности государственного аппарата. Внедрена трехступенчатая система отбора на госслужбу.

"Создание Корпуса "А", то есть акимов, обеспечило возможность прозрачного продвижения самых талантливых и успешных управленцев. Законодательно закреплена оплата труда служащих по результатам, а также регулярное повышение квалификации и профессиональных навыков", - сказал Байбек.

Аким Алматы подчеркнул, что на сегодняшний день делается все необходимое для того, чтобы государственный аппарат стал еще профессиональнее, ответственнее и динамичнее.

Обращаясь к полицейским, Бауыржан Байбек сказал, что главные качества работника полиции - высокая моральная ответственность, профессиональные знания, умение применять их на практике, честность и добросовестность.

"Ваш профессиональный праздник – это дань уважения всем тем, кто самоотверженно создавал казахстанскую полицию, трудится в ее рядах сегодня", - сказал он.

Градоначальник назвал одну из главных целей - создание городской среды, где люди будут ощущать себя также безопасно, как в ведущих городах мира.

"Поэтому акимат всегда поддерживает Департамент внутренних дел. Так, материально-техническое обеспечение наших полицейских только за 2 года увеличилось на 23%, достигнув 87%. Построено РОВД в Наурызбайском районе, обновился автопарк, растет оснащенность современными цифровыми средствами. Все это повышает оперативность и открытость сотрудников в деле охраны закона и правопорядка", - перечислил Байбек.

В заключение аким напомнил, что за годы Независимости свыше 1100 сотрудников были награждены государственными наградами.

"Среди алматинских полицейских есть кавалеры орденов славы и доблести "Даңқ" и "Айбын", есть награжденные за доблесть медалями "Ерлігі үшін". Я обращаюсь к родным и близким, детям и супругам тех сотрудников, кто отдал свою жизнь, защищая закон и сограждан. Мы разделяем вашу боль, делаем и будем делать все, чтобы память о наших героях жила вечно! Поздравляю вас с профессиональным праздником, уважаемые государственные служащие и стражи порядка!" - заключил Бауыржан Байбек.

После речи аким Алматы вручил пятерым госслужащим и пятерым полицейским благодарственные письма, отметив их профессионализм.

"Я могу сказать, что жители города и гости мегаполиса, нашего любимого Алматы, могут спать спокойно. На данный момент у нас есть большие улучшения и достижения в работе. Есть снижение регистрации преступлений. То есть, денно и нощно все наши сотрудники несут свою службу", - сказал начальник УВД Бостандыкского района Даурен Утебаев.

Он также вспомнил и назвал пример самоотверженности и храбрости полицейского. К тому же, по его словам, таких случаев очень много.

"В прошлом году в мкр. Казахфильм был пожар. Наш участковый инспектор - майор полиции Аимбетов - когда пожарные подъехали и не могли туда зайти, он сам все бросил, зашёл в огонь и спас двоих детей", - рассказал одну из многих историй Утебаев.

После открытия и награждения началась концертная часть. На сцене выступили артисты и звезды отечественной эстрады: оркестр ДВД города, Мадина Садвакасова, Беркут и Аиша, квартет "ILCANTO", Али Окапов, Жамиля Серкебаева, группы "Азия" и "Асыл", Улан Аубакиров, Кайрат Игликов и другие.

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